Studenti a scuola di legalità al comando carabinieri

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Gli alunni delle scuole di Palermo a lezione di legalità dai carabinieri. Ad aprile, 200 alunni delle scuole "Majorana di Palermo", "Convitto Nazionale Falcone di Palermo", "Basile - D'Aleo di Monreale" e 40 ospiti della comunità "Casa del Sorriso Onlus di Monreale", sono stati accolti nella caserma del comando regionale della Sicilia dal comandante della legione, generale di divisione Rosario Castello, e da una folta rappresentanza di militari del Comando Legione e della locale associazione nazionale carabinieri.

Durante gli incontri i ragazzi hanno visitato i luoghi storici siti all'interno del quartiere militare che ospita il complesso di caserme "Dalla Chiesa - Calatafimi" sede del Comando Legione e del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. Una prima sosta è stata fatta davanti la chiesa di "San Giacomo dei Militari", dove i carabinieri artificieri hanno illustrato alcune tecniche di rinvenimento e neutralizzazione di ordigni e il funzionamento del robot cingolato, impiegato per le più delicate operazioni sugli esplosivi. Presenti anche un'unità del nucleo cinofili e un equipaggio del nucleo radiomobile con le Alfa Romeo Giulia 2000 in dotazione. Gli studenti hanno assistito all'esibizione della Fanfara del 12° Reggimento che ha eseguito l'Inno Nazionale. La visita si è conclusa alla "Sala della Memoria", dove sono custoditi cimeli, uniformi, documenti storici, fotografie, armi e altro, che testimoniano l'impegno nel tempo dei militari dell'Arma per garantire sull'Isola la pacifica convivenza della collettività; basti pensare che, dal 1860 ad oggi, i carabinieri vittime del dovere a seguito di conflitti a fuoco con pericolose bande di briganti e malfattori o per mano di vili azioni mafiose, sono oltre 500. (ANSA).