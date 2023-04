Maltempo: stop escursioni in cratere di Vulcano

(ANSA) - LIPARI, 29 APR - Primo giorno di stop alle escursioni al cratere "La fossa" di Vulcano, dopo la riapertura di lunedì scorso. Il divieto, così come previsto nel regolamento che ne disciplina l'accesso, è scattato per via dello spirare, nella zona, di venti provenienti dai quadranti orientali che spingevano il fumo delle fumarole crateriche verso il sentiero.

Coloro che si proponevano di effettuare la salita si sono trovati, di fronte, già di prima mattina, all'ingresso del sentiero, il semaforo, fisso sul rosso.

L'attivazione, dopo la consultazione dei bollettini meteo, è avvenuta da parte dell'ufficio comunale di Protezione civile E c'è da registrare il primo incidente della stagione. Si è verificato a Lipari nell'area di Forgia Vecchia - Pirrera. Un 77enne turista tedesco, che stava effettuando una escursione in solitaria, è precipitato in un dirupo. E' stato recuperato, in buone condizioni, dai vigili del fuoco. (ANSA).