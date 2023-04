Bio Distretto Borghi Sicani a Mediterraia Expo Catania

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Il Bio Distretto Borghi Sicani prosegue la sua attività di promozione del territorio attraverso il cibo, partecipando a una importante manifestazione come Mediterraia Expo bio & excellences, la più grande fiera di settore enogastronomico del Sud Italia con oltre 60 operatori del food & beverage che si conclude oggi alle Ciminiere di Catania.

"Nel cibo c'é storia, cultura, bellezza, gusto, lavoro, condivisione.In una bottiglia di vino, di olio - si legge in una nota del Bio Distretto dei Borghi Sicani - non c'è solo la storia di una azienda ma del territorio di cui fa parte". Il Bio distretto è presente alla Rassegna con la pasta della Azienda Altamore di Giuliana; i vini e l"olio dell'"Antico Frantoio e del Azienda Dominamiccina di Sambuca di Sicilia, Borgo piú bello d'Italia 2016. Ad accompagnare le aziende del Bio Distretto il direttore Giuseppe Oddo con la Presidente Antonella Murgia, da tempo impegnati nella promozione dei prodotti delle 49 aziende che ne fanno parte e dell'intero territorio che va dal parco di Selinunte a quello della Valle dei Templi di Agrigento passando per i monti Sicani.

Il direttore ha annunciato anche la prossima partecipazione del Bio Distretto Borghi Sicani, dal 25 al 27 giugno, alla Summer Fancy Food di New York. (ANSA).