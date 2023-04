Bimbo perde mamma in naufragio:questore,orgoglio e tristezza

(ANSA) - LAMPEDUSA, 29 APR - "È un misto di orgoglio e tristezza quella che proviamo, oggi, con i miei poliziotti.

Orgoglio per essere sempre dove c'è bisogno e tristezza per i drammi cui assistiamo". Lo ha detto il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, commentando la storia del piccolo Ismaele, subsahariano di 6 mesi, che ha perso la mamma ieri sera durante il naufragio del barchino sul quale viaggiavano con direzione Lampedusa. Proprio i poliziotti che sono in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola, si sono mobilitati per aiutare il piccolo, comprando latte, giochini, pannolini e medicinali, quanto per provare a capire se fra i 46 naufraghi vi sia un familiare prossimo.

"Ci resta la soddisfazione e la crescita interiore che ci danno il sorriso innocente e sincero di Ismail con cui ci impegniamo, come Paese, a offrire una vita di dignità e diritti - ha aggiunto il questore Ricifari - . Quella di un grande Paese con una Costituzione figlia della cultura di accoglienza".

