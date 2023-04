Notte di protesta precari Villa Sofia Cervello a Palermo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Notte di protesta per gli operatori sociosanitari di Villa Sofia-Cervello. Si tratta di personale assunto durante la pandemia con il click-day, i cui contratti cococo sono stati rinnovati, l'ultima volta e per un mese, il 31 marzo scorso.

"Siamo ancora in assessorato a fianco degli Oss che al 30 aprile verranno licenziati - dice Alfredo Guerriero del Nursind - Questa è una vergogna, 50 famiglie lasciate nella tragedia, lavoratori abbandonati da tutte le istituzioni. Stiamo qui a morire di freddo ma noi non li lasceremo mai da soli". (ANSA).