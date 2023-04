Engage! Leader del luxury wedding internazionale a Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 28 APR - Centoventi leader nel settore degli eventi esclusivi e del luxury wedding a livello internazionale hanno partecipato, a Taormina, nelle strutture alberghiere della catena A Belmond Hotel, a un'iniziativa di Engage!, leader mondiale nel settore degli eventi e dei matrimoni, all'insegna della cultura locale e della scoperta del territorio.

Gli invitati hanno partecipato a tavole rotonde, tenute da colleghi del settore, come il famoso fotografo di matrimoni Jose Villa, la wedding planner di Chrissy Teigen e John Legend, Lisa Vorce, il planner di eventi esclusivi prediletto dalla Casa Bianca e dai presidenti USA, Bryan Rafanelli, la wedding planner di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Michelle Rago. L'iniziativa si è conclusa con una serata di gala ispirata all'arte classica del ricamo, un'antica tradizione siciliana, al Grand Hotel Timeo.

Engage! ha inoltre promosso l'iniziativa 'Pack with Purpose' a favore della onlus siciliana DisPARI che ispirandosi a principi di solidarietà sociale si impegna a fornire un percorso di musicoterapia rivolto a dei ragazzi diversamente abili.

"È la quinta volta che organizziamo un summit Engage! in Italia - affermano le co-fondatrici Rebecca Grinnals e Kathryn Arce - la seconda in collaborazione con il team Belmond, la prima era stata nel 2017 nello storico Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venezia".

"Siamo orgogliosi di aver ospitato nelle nostre strutture - ha commentato Christian Boyens, vice presidente e divisional leader per Belmond southern Europe - a Taormina un evento così prestigioso, giunto ormai alla sua quarantesima edizione. Questa è stata la prima volta di Engage! in Sicilia e sono sicuro che la bellezza della destinazione, insieme al patrimonio storico e culturale, saranno la chiave per il futuro successo del settore dei matrimoni e degli eventi in Italia" (ANSA).