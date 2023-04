Rapina a distributore con collo bottiglia rotto, due arresti

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno arrestato i due presunti banditi che, nell'agosto del 2022, avrebbero rubato l'incasso in un distributore di carburanti, circa 235 euro, dopo avere minacciato i dipendenti presenti con il collo di una bottiglia di vetro rotto. Sono due palermitani di 21 e 26 anni che erano arrivati sul posto con una moto rubata. Nei loro confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato e rapina in concorso Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa condotta dai militari della stazione Carabinieri di Villagrazia, coordinata dalla Procura di Palermo. I primi accertamenti effettuati dai carabinieri in sede di sopralluogo e la visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza del distributore hanno permesso di acquisire elementi ritenuti importanti per l'identificazione degli autori del reato, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Le successive risultanze investigative, poste subito al vaglio dell'Autorità giudiziaria, sono confluite nel provvedimento cautelare che ha portato in carcere gli indagati (ANSA).