Migranti: Nadir ne salva 41, assegnato il porto di Lampedusa

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il veliero Nadir della ong Resqship ha salvato 41 persone che si trovavano su un'imbarcazione instabile in area sar maltese. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Lampedusa. Tra i migranti recuperati anche una donna incinta ed un bambino di 4 anni. "La situazione nel Mediterraneo è drammatica. In poche ore il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare", spiega la ong.

(ANSA).