Arte: Hassan, 'cerco il dialogo tra classico e moderno'

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - "Cerco e pratico la tolleranza e il rispetto di tutti". Omar Hassan, l'artista-boxer che fino a settembre tiene a Palazzo Reale la mostra "Punctum", si presenta così ai giovani venuti a visitare la sua mostra. Sono studenti dell'istituto Parlatore, dell'Accademia di Belle arti e dei dipartimenti di giurisprudenza e cultura e società dell'Università di Palermo. È il primo appuntamento ("Students Vs Ormar") di un ciclo di incontri pensato dalla Fondazione Federico II per promuovere, dice il direttore generale Patrizia Monterosso, "il dialogo tra arte e società del nostro tempo". A Palazzo Reale Hassan espone quindici opere delle quali sette sono "site specific". Tra queste la mappa di Palermo e Pax, una Nike di Samotracia incinta che inneggia alla pace. In un solo mese l'esposizione è stata visitata da 35 mila e 385 persone. Ora si aggiungono i numerosi studenti che dialogano con Hassan prima nel cortile Maqueda e poi davanti alle sue opere.

Hassan, che cerca un confronto tra l'arte classica e le avanguardie contemporanee, mette subito avanti al suo messaggio civile. E dice: "Sono un figlio della tolleranza. Mia madre è una cristiana-cattolica, mio padre un musulmano. Ci ritroviamo attorno a valori e a concetti forti che tracciano il percorso di ricerca delle mie opere".

Dal dialogo con i giovani e i loro professori emerge il vissuto dell'artista e la sua cultura cosmopolita. Hassan è nato e vive a Milano e si esprime con una energia che, dice più volte, "non mi fa dormire la notte e mi sveglia al mattino".

Ogni opera viene accompagnata da una spiegazione di senso.

"Non è giusto - dice Hassan - che il visitatore si interroghi sul significato di un quadro o di un installazione. Le opere sono tutte il frutto del mio lavoro e di una tecnica che attraversa il classico e il moderno, avendo sempre presente che non bisogna mai avere paura del nuovo". (ANSA).