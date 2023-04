Preside arrestata: nuovo dirigente,i genitori si sentono traditi

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - "Senza entrare nel merito delle indagini le immagini che si sono viste non sono belle. I genitori si sentono traditi non hanno più fiducia nella scuola e quello che dovrò fare io sarà quello di riconquistare quella fiducia facendo capire che se errori si sono stati sono stati di un singolo ma che gli altri docenti sotto la mia guida continueranno con la correttezza di quando io sono stato qui dieci anni fa". Lo ha detto il preside Domenico Di Fatta che è stato nominato dirigente della scuola Giovanni Falcone dello Zen dopo gli arresti della preside Daniela Lo Verde e del vicepreside Daniele Agosta. "Dopo essere stato preside in questa scuola - ha aggiunto Di Fatta - sono andato al liceo Danilo Dolci a Brancaccio a poche centinai di metri da dove venne ucciso Don Pino Puglisi. Adesso sono dirigente al Regina Margherita che ha una succursale che è stata vandalizzata l'anno scorso e che si trova davanti alla piazzetta Brunaccini luogo tristemente famoso perché è una piazza di spaccio del crack. Per riconquistare le famiglie ascolterò i genitori e prenderò i contatti con le associazioni che operano nel quartiere". (ANSA).