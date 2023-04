Mostre: dame e voci femminili dei pupi siciliani

(ANSA) - MODICA, 26 APR - Le figure femminili, le dame e le eroine protagoniste delle antiche storie cavalleresche occupano una parte importante nei "cunti" e nella tradizione dei pupi siciliani. A loro è dedicata la sezione centrale di una mostra di pezzi della collezione della famiglia Napoli, pupari catanesi, che dal 29 aprile al 22 ottobre sarà ospitata a palazzo de Leva di Modica. L'esposizione è patrocinata dal Comune, dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo (che pubblica anche il catalogo) e dal Centro studi sulla Contea di Modica.

Il percorso didattico-documentario ripropone il grande patrimonio storico e antropologico rappresentato da pupi, cartelli, fondali e scenografie teatrali. Un focus è dedicato non solo alle dame ma anche alle donne che partecipano come costumiste e "cuntiste" alla messa in scena degli spettacoli.

Spicca tra le altre Italia Chiesa Napoli, un'interprete che ha dato voce ai personaggi femminili delle storie di repertorio.

A differenza della tradizione palermitana, l'opera dei pupi catanese non ha mai fatto ricorso a falsetti maschili per dare voce alle maschere e alle marionette femminili. (ANSA).