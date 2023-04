Migranti: 435 sbarcati durante la notte a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 26 APR - Sono 435 i migranti che, con dieci barchini, sono arrivati a partire da mezzanotte fino all'alba a Lampedusa. Ieri, gli sbarchi erano stati 20 con complessivi 674 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 2.689 persone a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. Per la tarda mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 180 ospiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

Durante la notte, la Guardia costiera e la Guardia di finanza hanno soccorso barchini con a bordo da un minimo di 39 persone ad un massimo di 62, fra cui donne e minori, originari di Burkina Faso, Ciad, Guinea, Mali, Sierra Leone, Camerun, Nigeria e Sud Sudan. Tutti, stando ai loro stessi racconti, sono salpati da Sfax in Tunisia e hanno pagato, per la traversata, fino a 3.500 dinari tunisini. (ANSA).