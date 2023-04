Giovane tunisina ottiene cittadinanza italiana a Petrosino

(ANSA) - PETROSINO, 26 APR - Ha ottenuto la cittadinanza italiana una 18enne tunisina (Alloucha Hadil) nata a Mazara del Vallo (Tp) nel 2005. Lo ha reso noto il Comune di Petrosino, dove la giovane risiede sin dalla nascita.

"Siamo orgogliosi che il nostro Comune - ha detto il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi - abbia riconosciuto questo diritto fondamentale ad Alloucha Hadil e lo abbia fatto, per la prima volta, nei confronti di una donna. I figli di stranieri che oggi nascono nel nostro Paese sono quasi un milione e il futuro dell'Italia, senza di loro, è inimmaginabile. Nati e cresciti qui, sono ragazze e ragazzi che pur avendo in volto i tratti, non solo fisici, dei paesi di origine dei loro genitori, parlano con l'accento delle città dove abitano dalla nascita, vanno a scuola con i nostri figli, sono dunque parte integrante del tessuto sociale ed economico della nostra terra. Ed è per questo - ha concluso il primo cittadino - che siamo soddisfatti di aver compiuto un altro piccolo ma importante passo nel percorso di integrazione e inclusione degli stranieri all'interno della nostra comunità". (ANSA).