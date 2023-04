Caterina Chinnici verso FI, per Pd sarebbe stupefacente

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - L'eurodeputata Caterina Chinnici pronta a transitare in Forza Italia? "Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente - commentano con l'ANSA fonti dei Dem - che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione siciliana in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi Dell'Utri e D'Alì". (ANSA).