Bonus edilizi investiti in cripto valute, 6 indagati

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Bonus edilizi nel palermitano investiti in cripto valute per 8 milioni di euro. L'hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Palermo che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla procura e convalidato dal gip per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Le indagini, condotte dagli investigatori del nucleo di polizia economico - finanziaria nascono da un'attività sulle misure agevolative previste per gli interventi edilizi, sotto forma di crediti di imposta cedibili a terzi e utilizzabili in compensazione di debiti tributari o monetizzabili presso banche e intermediari finanziari.

Sono indagate, a vario titolo, sei persone per emissione di fatture false, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. (ANSA).