25 aprile: corteo a Catania, tanti i giovani

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - Si sta svolgendo a Catania la manifestazione per l'anniversario della Liberazione con un corteo cui partecipano centinaia di persone con molti giovani.

"Un corteo partecipato, sentito, con tantissimi giovani: il 25 aprile è una festa di unità nazionale e oggi a Catania - così come nel resto della Sicilia e d'Italia - la gente è scesa in piazza per per ribadire i valori fondamentali della Resistenza e della Costituzione italiana che qualcuno, ancora, si ostina a non riconoscere" dice il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo che sta partecipando al corteo promosso dall'Anpi assieme ad una delegazione della segreteria regionale.

In corteo, tra gli altri, assieme a tanti giovani, iscritti e militanti, dietro lo striscione dal titolo "Nella nostra Resistenza la nostra libertà" anche la segreteria provinciale Pd Maria Grazia Leone, i deputati regionali Ersilia Savarino e Giovanni Burtone, il candidato sindaco di Catania del fronte progressista, Maurizio Caserta, il presidente della direzione regionale dei Democratici Antonio Ferrante. (ANSA).