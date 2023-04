San Marco D'Alunzio primo Comune d'Italia con rating Esg

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Il comune di San Marco D'Alunzio, in provincia di Messina, ottiene il rating Esg (environment, social and governance), con posizione silver. Si tratta di un riconoscimento europeo sulla sostenibilità. Gli aspetti che vengono utilizzati nel processo di attribuzione del rating Esg sono: emissioni di CO2, efficienza energetica, utilizzo delle risorse naturali e gestione rifiuti. Per la sfera sociale, invece, l'occupazione, sicurezza ambientale, pari opportunità, welfare, formazione e comunicazione. Infine, per gli aspetti di governance: struttura organizzativa, business continuity, etica e integrità, protezione dei dati.

Il rating, finora, era stato assegnato esclusivamente a società private. Il comune dei Nebrodi è il primo ente locale in Italia ad averlo ottenuto.

"Al termine della verifica da parte del comitato tecnico Esg - dice il sindaco di San Marco D'Alunzio, Filippo Miracula - viene emesso il rating che ci consente di presentarci sul mercato sulle performance in ambiente, sociale e di governance. Questa assegnazione, con posizione silver, dimostra l'attenzione rivolta dall'amministrazione a questi tre pilastri della sostenibilità decisi dall'Europa". (ANSA).