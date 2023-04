Presidente Galvagno riceve principessa Beatrice di Borbone

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - "La settimana scorsa ho avuto il piacere e l'onore di ospitare nella prestigiosa Sala Cinese sua Altezza Reale la principessa Beatrice di Borbone e il suo seguito in visita a Palermo e in altre città della nostra meravigliosa regione. Dopo averle illustrato brevemente la storia di Palazzo dei Normanni, sua Altezza Reale - da sempre impegnata in molteplici attività di beneficenza, cultura e volontariato - si è detta disponibile a far parte insieme ad alcuni suoi amici di un'associazione che potrebbe riunire personalità internazionali interessate a contribuire al restauro di opere d'arte dell'immenso patrimonio del palazzo dei Normanni". Così il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, sul suo profilo Instragram. (ANSA).