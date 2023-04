Musica: Marina Rebeka 'costretta' al bis di Casta diva

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Ieri sera durante una replica della "Norma" sul palco del Teatro Massimo di Palermo, Marina Rebeka, protagonista in stato di grazia, e tutto il cast dell'opera diretta da Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi sono stati artefici di una serata suggellata dal bis di 'Casta diva': "Non mi era mai accaduto per quest'opera in tanti anni di carriera", dirà Rebeka visibilmente commossa - e conclusasi con una pioggia di applausi del pubblico.

Ovazioni anche per gli altri interpreti, a partire da Dmitry Korchak e il suo Pollione, e Maria Barakova, Adalgisa. Negli altri ruoli Riccardo Fassi (Oroveso), Massimiliano Chiarolla (Flavio) ed Elisabetta Zizzo (Clotilde). Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Massimo un trascinante Lorenzo Passerini. Maestro del Coro, Salvatore Punturo.

Un allestimento prodotto dal Teatro Massimo di Palermo con Arena Sferisterio di Macerata, che ha registrato il sold out di tutte le recite in programma e che nei giorni scorsi ha meritato grandi applausi anche con il cast alternativo composto da Desirèe Rancatore, Matteo Falcier e Lilly J›rstad nei ruoli principali. (ANSA).