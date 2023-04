Fiera del fumetto a Palermo, dall'11 al 14 maggio

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Dopo il successo della prima edizione, ritorna la Fiera dedicata al mondo del fumetto, al videogioco e al cosplay presso il PalaGiotto di Palermo, dall'11 al 14 maggio. La comunicazione dell'inagibilità della Fiera del Mediterraneo non ha scoraggiato MediExpo, società promotrice e organizzatrice dell'evento, che ha spostato la manifestazione nel centro fieristico PalaGiotto (piazzale Giotto, ingresso piazza Chinnici). La Fiera, unica nel suo genere, si conferma essere un punto di riferimento per i tanti appassionati e per gli espositori provenienti da tutta Italia. Saranno quattro giorni di divertimento, appuntamento per gli appassionati potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri, doppiatori, espositori e persino attori. Ospite della manifestazione l'attore Artem noto per aver interpretato Pino nella serie Tv prima su Netflix "Mare Fuori", Oreste in "Nostalgia" e Tyson ne "La Paranza dei Bambini".

La fiera promossa da MediExpo è organizzata in collaborazione con MultiPlayer Club Palermo, la Scuola Del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio e il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese.

Giochi, spettacoli, giostre e attività no-stop: le novità dell'anno saranno, oltre a nuovi ospiti provenienti anche dal mondo del cinema, anche delle aree tematiche allestite per l'occasione dove appassionati e cosplayers potranno farsi scattare bellissime fotografie. La Fiera sarà aperta dalle 10 alle 23. (ANSA).