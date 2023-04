Castelvetrano dice no a mafia, omaggio a Peppino Impastato

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - "Solo cento passi tra il coraggio e la resa" è l'omaggio che Castelvetrano, la città che vuole affrancarsi dal boss Matteo Messina Denaro, tributerà alla memoria di Peppino Impastato, il militante di sinistra assassinato a Cinisi (Pa) da Cosa nostra il 9 maggio del 1978.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Palmosa Kore, da Casa memoria 'Felicia e Peppino Impastato' e dall'Istituto Cipolla Pantaleo-Gentile di Castelvetrano: si terrà il 3 maggio, a partire dalle 11, nel teatro Selinus.

Saranno presenti il prefetto di Trapani Filippina Cocuzza, il vice presidente dell'Antimafia siciliana Ismaele La Vardera, il sindaco Enzo Alfano, gli amministratori di sei Comuni della valle del Belice e altri rappresentanti istituzionali, civili e militari. Dopo i saluti tra cui quelli della dirigente dell'Istituto Cipolla Gaetana Barresi, la parola ai relatori Giovanni Impastato, fondatore di Casa memoria, al giornalista Felice Cavallaro. Modera Bia Cusumano, presidente di Palmosa Kore e direttore culturale del Palmosa Festival. "Purtroppo questa è la terra che ha dato i natali al boss - dice Bia Cusumano - E' stata presa di mira e messa in ginocchio, adesso bisogna ripartire proprio da qui, lanciando un messaggio forte".

Nell'evento è coinvolto tutto il Polo liceale, che comprende gli istituti superiori classico, scientifico e delle scienze umane.

Il coro del Polo liceale, diretto dal professore Peppe Tamburello, si esibirà in due brani dedicati al tema dell'antimafia. In programma le performance dell'attore-regista Salvatore Riggi e del musicista Massimo Diforti. (ANSA).