BaRock Festival a Piazza Armerina con Morgan e Le Vibrazioni

Dal 28 al 30 aprile si svolgerà Piazza Armerina il "BaRock Festival". Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo e promosso dall'Amministrazione Comunale, è prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e in collaborazione con Civita e Globart e prevede tre giorni di concerti e performance che animeranno le strade e le piazze più della città.

Il leitmotiv del Festival è quello di valorizzare attraverso la musica, in particolare il rock, le bellezze architettoniche e artistiche presenti nel territorio di Piazza Armerina, noto in tutto il mondo per la bellezza dei mosaici della Villa Romana del Casale e inserito sin dal 1997 dall'Unesco nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Piazza Armerina può essere considerata anche città emblema del "primo barocco" siciliano ancora fortunatamente intatto, nonostante il potente terremoto del 1693 che, invece, ne ha causato la distruzione nel Val di Noto. Il BaRock Festival nasce proprio dall'idea di far dialogare due mondi espressivi apparentemente distanti come il Barocco e il Rock.

Il programma prevede una serie di concerti gratuiti a partire dal 28 Aprile quando alle 21 si esibirà in piazza Cattedrale, insieme al Coro lirico siciliano, anche Morgan; il 29 aprile sarà la volta delle Vibrazioni che celebrerannno anche i vent'anni di carriera in Piazza Falcone e Borsellino, mentre il 30 aprile, chiuderanno i Night Skinny, Drefgold, Grelmos.

