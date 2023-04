Affonda barchino, 34 salvi e un morto portati a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 24 APR - Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. Un peschereccio, durante la notte, ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Il gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati trasbordato sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti aLampedusa. Sono in corso ricerche di eventuali dispersi, nell'area Sar italiana dove si è verificato il naufragio, da Capitaneria di porto e Guardia di finanza. I sopravvissuti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. La barca era partita alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia. (ANSA).