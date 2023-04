Schifani, stop Comiso? Ryanair si allontana dal mio governo

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - "Ryanair ha tagliato i voli da Comiso, è un fatto grave, un gesto pesante. Allontana il rapporto tra il mio governo e questa compagnia. Ryanair, come Ita, mi voleva incontrare ma io ho risposto che sarei stato disponibile a patto che la compagnia mi avesse garantito la riduzione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. La politica di incentivare un vettore privato dando un contributo fino a che punto viola la concorrenza e mette il territorio in difficoltà? Sta succedendo? Lavoreremo su questo". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla convention di FI a Palermo. (ANSA).