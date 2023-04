Ryanair rilancia su scalo Trapani-Marsala, più rotte e voli

(ANSA) - MARSALA, 20 APR - Due nuove rotte (per Porto e Napoli), su un totale di 24, e una crescita dell'800% sul numero di voli rispetto all'estate 2019. Ciò con maggiori frequenze su 9 rotte già attive, tra cui Bratislava, Malta, Milano, Pescara, Pisa, Riga, Roma e Weeze. Ryanair lancia così la "Summer 2023" per l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi (che già da qualche tempo la compagnia aerea irlandese sul suo sito web ha denominato "Trapani-Marsala").

E' quanto emerso nel corso della conferenza stampa che i vertici di Ryanair e dell'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Birgi, hanno tenuto nel pomeriggio nella sala conferenze del Museo archeologico regionale Baglio Anselmi, a Marsala. "Ryanair fa volare l'aeroporto di Birgi e la Regione siciliana è il vento che lo consente" ha detto Salvatore Ombra, presidente di Airgest, aggiungendo che per il periodo estivo si stima "un milione di passeggeri". Per l'estate 2023, i voli settimanali saranno 180, "offrendo ai visitatori della Sicilia occidentale - sottolinea la compagnia low cost - la più ampia scelta alle tariffe più basse in Europa. Per festeggiare i 25 anni Ryanair in Italia, si possono prenotare entro fine aprile voli a partire da soli €25 a tratta per viaggiare fino a giugno 2023, sul sito web Ryanair.com".

Al fianco di Ombra, anche Eddie Wilson, ceo di Ryanair, Mauro Bolla, country manager Italia della stessa compagnia, e il direttore di Airgest, Michele Bufo. "Come più grande compagnia aerea d'Europa e d'Italia - ha detto Wilson - Ryanair è lieta di annunciare ancora più nuove rotte da/per Trapani-Marsala. Questa crescita è sostenuta dall'impegno di Ryanair in Sicilia e dal fantastico e continuo supporto del team di gestione dell'aeroporto, che ha lavorato instancabilmente per garantire che Trapani-Marsala emerga dalla pandemia con più voli, collegamenti e tariffe basse. Ryanair ha anche recentemente presentato la sua straordinaria proposta di crescita per la Sicilia e speriamo di impegnarci positivamente con il governo siciliano per offrire ancora più rotte, connettività, posti di lavoro e tariffe più basse per l'Isola. Ryanair è l'unica compagnia aerea che può far crescere il traffico, la connettività e il turismo per la Sicilia". (ANSA).