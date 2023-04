I carabinieri a 'La via dei librai', testo su Dalla Chiesa

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - Anche i carabinieri sono presenti con un loro stand alla manifestazione "La via dei librai" a Palermo. Il generale di brigata Antonino Neosi, della direzione dei beni storici e documentali dell'arma dei carabinieri di Roma, ha presentato il periodico bimestrale edito dalla direzione dei beni storici e documentali del comando generale dell'arma dei carabinieri. Pubblicato per la prima volta nel gennaio 2016, la rivista on-line si affianca alle altre iniziative editoriali curate dall'Arma dei Carabinieri, "Il Carabiniere", "la Rassegna dell'Arma dei Carabinieri" e le più recenti "Natura e Silvae"; lo scopo della rivista è quello di essere letta da tutti coloro che, carabinieri e non, siano interessati a conoscere vicende della vita fin qui vissuta dall'Arma e dai suoi figli. Nella chiesa di San Giacomo dei Militari al comando regionale alla presenza del comandante della Legione, generale di divisione Rosario Castello, è stato presentato il libro dal titolo "Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari". (ANSA).