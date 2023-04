Salvini, il Ponte dello Stretto è un diritto degli italiani

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Il ponte sullo Stretto è un diritto degli italiani". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, entrando in aula per il question time, replicando a quanto affermato ieri dal presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, in audizione ("sul Ponte troppi vantaggi ai privati senza obblighi", ndr). (ANSA).