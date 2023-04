A Londra torna Sicily Fest, la gastronomia siciliana sugli scudi

(ANSA) - LONDRA, 19 APR - Riapre i battenti a Londra, da giovedì a domenica 23 aprile, Sicily Fest, unica fiera enogastronomica interamente riservata ai sapori, ai profumi (e ai suoni) di Sicilia nella capitale britannica, giunta ormai alla sua ottava edizione. Quattro giorni dedicati alle eccellenze dell'isola, con decine di espositori food, 5 cantine, 1 birrificio, 2 bar, 6 chef e sommelier, 16 masterclass comprensive di "wine experience", 5 concerti di musica dal vivo e 6 DJ set.

L'appuntamento, confermato negli spazi del Business Design Centre di Islington, proporrà al pubblico centinaia di prodotti tipici siciliani come capperi, mandorle o pistacchi; ma anche piatti della tradizione tra dolce e salato: dagli gnocchi al pesto trapanese agli arancini, dal panino con la milza al pane cunzato, per finire con cannoli, cassate, granite, paste di mandorla. Non solo intrattenimento, peraltro, per Sicily Fest, che scommette altresì sulla promozione turistica, decisa a porsi come piattaforma di business sia per i tanti expat italiani e siciliani di Londra, sia per britannici ed europei. Ne è convinta l'assessora al Turismo della Regione Sicilia, Elvira Amata, presente all'evento per una tavola rotonda: "Sono orgogliosa - le sue parole - di appoggiare questo tipo d'iniziative che riescono a condividere con il mondo i prodotti tipici della nostra straordinaria isola. Turismo è anche lasciare tracce delle nostre tradizioni fino a diventare, conoscenza e identità fin negli altri paesi".

Fra i protagonisti della kermesse, gli chef Theo Randall, Loredana Crisafi, Rosario Matina, Vittorio Meli e Carmelo Carnevale, chiamati a guidare il pubblico nella scelta e degustazione dei piatti, con Marco Oliveri in veste di coordinatore di un team dell'Ais (Associazione Italiana Sommelier). "Se lo scorso anno abbiamo rialzato la testa dopo l'emergenza pandemica - dichiara Sarah Spampinato, fondatrice e anima del Fest - quest'anno puntiamo al consolidamento e alle 50mila presenze". Facendo leva, tra i fattori d'attrazione, pure su DJ set e concerti, con in cartellone Davide Shorty, Sud Sound System Vincenzo Spampinato, Lello Analfino (Tinturia) e Sarah Jane Morris con Daria Biancardi. (ANSA).