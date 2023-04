Vino: riparte Sicilia en Primeur, una vetrina del territorio

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - Saranno oltre ottanta i giornalisti italiani e stranieri che parteciperanno all'edizione 2023 di Sicilia en Primeur, l'annuale anteprima dei vini siciliani organizzata da Assovini Sicilia, in programma a Taormina e Radicepura dal 9 al 13 maggio.

A questi si aggiunge la presenza di Master of Wine e professionisti del settore che guideranno i seminari tecnici in programma.

L'evento, ideato ed organizzato da Assovini Sicilia sin dal 2004, si conferma l'appuntamento più importante per il vino siciliano.

Il tema di Sicilia en Primeur 2023 è dedicato al vino come complesso fattore culturale, all'enoturismo nelle sue molteplici declinazioni ma soprattutto al ruolo dei soci di Assovini Sicilia come custodi di cultura e territorio, e al vino come ambasciatore del turismo siciliano.

L'evento è stato presentato oggi nel corso della conferenza sullo studio Unicredit-Nonisma, da dove emerge che la Sicilia si conferma una regione strategica nel settore del vino.

All'incontro, che si è svolto nella sede di Unicredit di via Magliocco, a Palermo, hanno preso parte, tra gli altri, Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia e Laurent Bernard de la Gatinais, presidente di Assovini Sicilia. (ANSA).