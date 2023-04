Tour chitarrista Matteo Mancuso parte da Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - Parte il 20 aprile dal Real Teatro di Santa Cecilia di Palermo il nuovo tour del chitarrista Matteo Mancuso, considerato uno dei più grandi talenti della chitarra non solo in Italia ma anche all'estero. Il musicista avrà modo di incontrare il suo pubblico in 12 serate dal vivo partendo dalla sua Sicilia ad aprile (il 20 a Palermo, il 22 a Modica e il 23 a Catania).

Mancuso, musicista poliedrico, spazia dalla chitarra classica, alla elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale tecnica esecutiva con le dita, che gli permette un linguaggio musicale molto originale. Il suo canale YouTube ha oltre centomila iscritti ed è molto seguito da un vasto pubblico internazionale. Ha ricevuto plausi e attestazioni di stima, tra gli altri, da Dweezil Zappa, Joe Bonamassa e Stef Burns. Al Di Meola ha detto di lui: "Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui".

Il virtuoso della chitarra Matteo Mancuso si esibirà in trio accompagnato da Stefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria. (ANSA).