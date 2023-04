Libri: un diario civile, prima che 'passi di mente'

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - IGNAZIO ROMEO: PRIMA CHE PASSI DI MENTE (LUSSOGRAFICA, 56 PAGINE, 11,40 EURO) Dalla mafia all'emigrazione intellettuale. Sono trenta gli interventi di Ignazio Romeo pubblicati tra il 2005 e il 2022 sulla rivista Segno animata dal redentorista Nino Fasullo. Quei testi, brevi ma accurati, vengono ora riproposti nel volume "Prima che passi di mente", edito da Lussografica.

I pezzi, che appartengono al genere dell'elzeviro, sono in linea con il taglio editoriale della rivista, conosciuta per l'apporto al rinnovamento etico, politico, religioso e civile di Palermo. E si ispirano soprattutto al modello delle "Bustine di Minerva" di Umberto Eco e di "Nero su nero" di Leonardo Sciascia. Ignazio Romeo trova spunti nei fatti di cronaca colti in un dettaglio significativo, ingrandito e analizzato per ricavarne indizi rivelatori della realtàù.

Tanti i temi analizzati: il rapporto dei palermitani col potere e la mafia, le uccisioni di padre Pino Puglisi e del giudice Rosario Livatino, l'emigrazione intellettuale che svuota la Sicilia, gli attentati jihadisti e suprematisti. E ancora l'ossessione per i capi firmati, il mutamento della memoria nell'infosfera contemporanea, l'ipocrisia nell'età dei selfie.

Gli articoli si pongono come una sorta di diario delle perplessità in un'epoca di cambiamenti radicali. (ANSA).