Camion per vendita panini abbandonato a Catania, sequestrato

(ANSA) - CATANIA, 18 APR - Un camion attrezzato per la vendita di panini abbandonato da tempo e trasformato in 'cassonetto dei rifiuti' in piazza Giovanni XXIII, davanti la stazione ferroviaria di Catania, è stato sequestrato dai carabinieri e dalla polizia locale. Il mezzo è stato rimosso con un carro attrezzi speciale e sarà demolito.

Altri quattro venditori ambulanti presenti nella stessa piazza sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione del suolo stradale perché, pur in possesso di licenza di ristorazione mobile che consente il parcheggio dalle 19 alle 2 di notte, non spostavano mai i loro camion lasciandoli sempre fermi nello stesso posto. I provvedimenti sono stati adottati nell'ambito di un piano straordinario di controllo del territorio.

Carabinieri del comando provinciale, assieme a militari del Nas e del Nil, durante controlli nella zona di piazza Università hanno poi denunciato il titolare di un ristorante per la presenza di cinque lavoratori in nero, comminando una sanzione amministrativa di 18mila euro, e sequestrato e distrutto 17 kg di prodotti ittici, privi di tracciabilità.

Nel rione Zia Lisa, inoltre, militari dell'Arma, sempre in collaborazione con la polizia locale, hanno sanzionato quattro venditori ambulanti abusivi per complessi 10mila euro. I prodotti in vendita, circa 100 chilogrammi di frutta e verdura, sono stati consegnati a un ente di beneficenza.

Durante i pattugliamenti, i carabinieri hanno anche arrestato due persone evasione dagli arresti domiciliari a cui erano sottoposti Gli equipaggi dell'Arma, infine, hanno effettuato anche controlli alla circolazione, identificando oltre 350 persone e controllando più di 250 veicoli, tra auto, moto e scooter, e comminando sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida. (ANSA).