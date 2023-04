Smantellata piazza di spaccio a Palermo, 17 misure cautelari

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, ricettazione e furto aggravato. Gli indagati, 8 in carcere, 3 ai domiciliari, 5 con l'obbligo di dimora e uno minorenne col collocamento in comunità, sono del quartiere Zen di Palermo. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Palermo e dal tribunale per i minorenni. L'indagine, condotta dai militari e coordinata dalla procura di Palermo, iniziata tra ottobre 2021 e conclusa a febbraio 2022, ha consentito di smantellare una "piazza di spaccio" nel quartiere Zen 2, dove si potevano acquistare 24 ore su 24 cocaina, hashish e marijuana. Le zone della vendita di droga erano via Agesia di Siracusa e via Fausto Coppi. (ANSA).