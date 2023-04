Schifani, Sicilia 'sommersa' dagli sbarchi dei migranti

(ANSA) - CATANIA, 17 APR - "L'emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati 'sommersi' da sbarchi. Migliaia di persone hanno invaso l'hotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti. La Regione ha fatto la sua parte e ha dato una mano, abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell'Interno". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sul tema migranti a Tgcom24. "La situazione è straordinaria e occorrono mobilitazioni straordinarie e scelte straordinarie. - ha aggiunto - Occorre potenziare i centri per il rimpatrio perché il Paese non è pronto a recepire flussi che tendenzialmente tendono ad aumentare". Con l'arrivo dell'estate, ha sottolineato il governatore, "ci troveremo non dico con un'invasione ma gli sbarchi aumenteranno notevolmente" e "non possiamo rimanere inerti". "L'accoglienza di prima necessità va bene - osserva Schifani - ma ci deve essere anche una politica di controllo e di gestione: non possiamo soltanto recepire ed accogliere da un lato e a raccordarci con l'Europa dall'altro, ma anche fare in modo che i rimpatri avvengano, ordinatamente, ma avvengano".

(ANSA).