Libri: l'arte in Sicilia dalle pitture rupestri al Novecento

L'arte in Sicilia è una storia di viaggi e di paesaggi ma anche di influenze e di stili originali che hanno lasciato un grande patrimonio culturale. Questa straordinaria ricchezza, intrecciata alla complessità storica dell'isola, è raccontata da Sergio Troisi nel volume "Arte in Sicilia", edito da Kalos, che sarà presentato il 20 aprile alla Biblioteca centrale della Regione siciliana.

La ricerca di Troisi, critico d'arte e collaboratore dell'edizione palermitana di Repubblica, è articolata in tredici capitoli secondo un ordine cronologico che va dalle origini, con incisioni e pitture rupestri, al Novecento. Il libro ricostruisce così la trama di apporti e influenze tanto dal Mediterraneo quanto dall'Europa continentale, la sua distribuzione territoriale (sia nei centri maggiori lungo la fascia costiera sia in quelli dell'interno) e la continua rielaborazione delle grandi direttrici culturali.

Lungo vari percorsi, osserva Troisi, "si sono diffusi i colori dissonanti e acidi del manierismo fiorentino, la resa lenticolare dei dettagli della pittura fiamminga, la grazia composta del rinascimento toscano, gli intarsi lapidei dell'arte normanna, i fondi oro delle tavole tardo-gotiche, i giochi teatrali del rococò, lo sfarzo sontuoso del barocco romano, talvolta con un breve scarto cronologico rispetto ai centri maggiori dell'isola, in alcuni casi, più raramente, in tempi analoghi o addirittura con un breve anticipo".

Troisi ne ricava un testo che si sofferma non solo sulle opere più note, ma anche su tanti altri siti e manufatti, magari poco conosciuti dal grande pubblico, il cui contributo alla tessitura della civiltà artistica in Sicilia traccia i percorsi di una lettura complessiva.

E siccome la storia dell'arte è storia di viaggi, "Arte in Sicilia" si propone anche come un atlante di viaggio, un invito a un tour alla scoperta dei tanti capolavori dell'isola.