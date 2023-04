Motopesca con 600 migranti, 111 gia' sbarcati a Catania

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Sono sbarcati al porto di Catania 111 migranti che fanno parte dei circa 600 soccorsi stamane in acque sar maltesi a 170 miglia a sud delle coste della Sicilia dalla Guardia costiera. In 111 trasportati da nave Frontex sono già arrivati nel porto etneo dove sono attesi per le prime ore di domani altri 200 che si trovano su nave Peluso. I restanti 300 migranti sono imbarcati su nave Libeccio della Marina militare ed arriveranno stanotte al porto commerciale di Augusta (Siracusa) dove la Prefettura ha già predisposto l'accoglienza.

