Auto sfonda ringhiera e vola in strada sottostante, feriti

(ANSA) - COMISO, 16 APR - Un'auto ha sfondato una ringhiera precipitando nella strada sottostante a Comiso. A bordo un tunisino, che si trovava al volante, la moglie e i due bambini, che sono stati trasportati in ospedale a Vittoria. Sono stati medicati e ricoverati ma per loro nessuna grave conseguenza.

L'autista è stato sottoposto ad alcooltest. Il tunisino su una Peugeot cproveniva da Ragusa e stava percorrendo la via Garibaldi, all'intersezione con corso Vittorio Emanuele, anziché svoltare a destra o a sinistra, ha tirato dritto e ha sfondato la ringhiera, precipitando sulla via San Martino, dopo un volo di cinque metri. L'auto è planata su due auto parcheggiate, danneggiandole. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani, la Polizia, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel che dovranno riparare i guasti. (ANSA).