Nave Diciotti a Pozzallo, 305 i migranti a bordo

(ANSA) - POZZALLO, 14 APR - È attraccata questa mattina al porto di Pozzallo la nave Diciotti della Marina militare italiana. A bordo ci sono 305 migranti: 296 uomini, una donna e otto minori (di cui 5 non accompagnati). La maggior parte, 221, sono siriani. A bordo anche due persone del Bangladesh, 62 egiziani, un palestinese e 18 pakistani.

Un trentenne che aveva subito un'operazione alla testa tre settimane fa è stato controllato e medicato. Molti dei migranti si trovavano in stato di ipotermia. A tutti sono stati dati vestiti e coperte isotermiche. I migranti saranno alloggiati nell'hotspot della cittadina. Da lì partiranno poi per altre destinazioni. (ANSA).