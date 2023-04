Incidenti stradali: un morto e un ferito sulla A18

(ANSA) - CATANIA, 13 APR - Giuseppe Ieni, messinese di 70 anni è morto ed un'altra persona di 32 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5,30 di stamane lungo l'autostrada A18 Catania - Messina, tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos, poco dopo il Fiume Alcantara.

La persona deceduta era alla guida di un furgone che viaggiava in direzione Messina e che, per cause in via di accertamento, ha impattato violentemente contro la parte posteriore di un autoarticolato che procedeva nella stessa direzione.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Riposto ed un'autogru inviata dalla sede centrale del Comando provinciale, che hanno estratto dall'abitacolo dell'autofurgone il passeggero, che è stato trasportato all'ospedale di Taormina (Messina), mentre gli operatori del 118 hanno constatato il decesso del conducente, c'era stato anch'egli estratto dalle lamiere contorte.

Sul posto anche personale della Polizia Stradale per gli accertamenti e personale dell'Anas per il ripristino della circolazione. (ANSA).