Governo, la Croce Rossa gestirà l'hotspot di Lampedusa

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Fino al 31 dicembre 2025 il ministero dell'Interno potrà avvalersi della Croce rossa italiana per la gestione dell'hotspot di Lampedusa "al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza" in quel centro. E' una delle novità introdotte da un emendamento al decreto migranti proposto dal governo e depositato nella commissione Affari costituzionali del Senato.

In base all'emendamento, inoltre, alla struttura di Lampedusa saranno estese le deroghe previste dall'articolo 10 del decreto, ossia si potrà derogare al codice dei contratti pubblici bypassando di fatto i bandi di gara. (ANSA).