Catania, al via restauro marmi fontana dell'Elefante

(ANSA) - CATANIA, 13 APR - Martedì prossimo a Catania sarà dato il via ai lavori di restauro dell'apparato marmoreo della fontana dell'Elefante di piazza Duomo, monumento simbolo della città. L'annuncio durante una conferenza stampa stamane in municipio alla presenza del Commissario Straordinario Piero Mattei.

A promuovere l'iniziativa l'amministrazione comunale tramite la Direzione Gabinetto del sindaco e quella delle Opere Pubbliche a causa delle condizioni di degrado in cui versa il monumento, disegnato da Giovan Battista Vaccarini nel 1735. A compiere il restauro sarà l'impresa Scancarello, che si è aggiudicata gli interventi, che sono stati finanziati con la tassa di soggiorno. La ditta tramite alcune applicazioni digitali condividerà con i cittadini i vari step del cantiere, che rimarrà aperto circa due mesi dando la possibilità a chiunque di esporre il proprio punto di vista sullo svolgimento del restauro.

"Un lavoro necessario e atteso dai cittadini - ha detto Mattei - poiché l'usura del tempo ha apportato gravi danni all'apparato funzionale della fontana del monumento, a cui i cittadini di Catania sono visceralmente legati e che richiama l'interesse di turisti e visitatori".

All'intervento sul monumento partecipa anche l'Ance, retribuendo l'artista di strada Ligama, che realizzerà una ventina di pannelli artistici in modo da ricoprire l'esterno della fontana.

L'Università, d'intesa con il Comune, garantirà agli studenti di Ingegneria e Architettura di poter seguire da vicino i lavori di restauro. (ANSA).