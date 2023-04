Carmen Consoli ed Elvis Costello in tour, tappa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Il GreenPop Palermo Fest ospiterà in esclusiva l'unica data nel Sud Italia dell'evento live dell'estate che vede insieme Carmen Consoli ed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di Verdura di Palermo (ore 21.00).

Il concerto, organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, rientra nella programmazione dell'Estate al Verdura, promossa dal Comune di Palermo. I biglietti saranno disponibili dal 14 aprile.

«Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune celebrate band inglesi o americane in un intero concerto». Questa citazione di Elvis Costello, rilasciata al New York Times nel 2006 dopo averla vista live, racchiude in sé l'essenza del pensiero che una delle leggende della musica mondiale ha di Carmen Consoli. Così quando nel 2006 Carmen, in tour in America, registrò un clamoroso sold out a New York, c'era anche Costello tra il pubblico ad applaudirla. Costello, che aveva già avuto modo di apprezzare la cantantessa qualche anno prima, arrivò a sorpresa in sala dopo aver letto su "Time out" la segnalazione del suo concerto e al termine dell'esibizione andò a complimentarsi con lei e con la sua band, rilasciando poco dopo quella dichiarazione. Ora la cantantessa del rock Carmen Consoli e uno dei miti della musica, Elvis Costello, si uniscono in un tour che vedrà Palermo come unica tappa al Sud. (ANSA).