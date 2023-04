Wine SeeSicily tour fa tappa a Milano

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Le eccellenze delle cantine vinicole siciliane a Milano per la prima edizione di Wine SeeSicily in tour, la manifestazione che vede la collaborazione di Vinhood e WeRoad, dedicata a degustazioni, masterclass ed eventi realizzati in collaborazione con aziende e start-up. Il 14 e 15 aprile, dalle 17 alle 23, presso lo spazio C30 zone day Group di viale Cassala 30 a Milano, oltre trenta i produttori che faranno degustare le novità delle loro cantine.

Dopo il successo della quarta edizione di Wine SeeSicily, che si è svolta a dicembre all'EcoMuseo del Mare di Palermo, due giornate dedicate al mondo vitivinicolo siciliano attraverso percorsi sensoriali che coinvolgeranno esperti e amanti del buon bere con vari appuntamenti, masterclass, focus, dibattiti. Tra le cantine presenti le tre premiate Tamburello, Ibiscus e Costantino, e poi Coppola, Tenute Orestiadi, Terre di Gratia, Ba&Co, Candido, Contrada Macaudo, Le Sette Aje, Vella, Canicattì, Gurrieri, Rasocolmo, Pellegrino. Al centro della scena anche eccellenze come i birrifici artigianali e i gin siciliani.

"Il WineSeeSicily, dopo le prime 4 edizioni tra le mura di casa - afferma l'organizzatore Federico Abbate di Wine Sicily - è pronto ad incontrare gli amanti dei prodotti vitivinicoli siciliani anche in giro per l'Italia. Grazie alla preziosa partnership con WeRoad si incentiverà il pubblico partecipante alla manifestazione a fruire di una scontistica dedicata all'incoming turistico in Sicilia. Questo - conclude Abbate - non fa altro che rafforzare i dati che vedono la Sicilia tra le mete principali scelte dai turisti proprio per il suo patrimonio enogastronomico e vitivinicolo". (ANSA).