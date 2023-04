Musica: nuovo singolo "Cucina song" degli erberomantiche

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - E' in uscita il 14 aprile, per Bagana B District, il nuovo singolo "Cucina Song" degli erberomantiche, duo siciliano che naviga nel pop'n' roll sperimentale traendo ispirazione da cinema e letteratura.

Vantano un album autoprodotto "1984" pubblicato nel 2021 che attinge da George Orwell, Alan Parker, Woody Allen.

La band è composta da Nicola Ganci, docente di musica, laureato in flauto traverso e composizione presso il Conservatorio Scontrino di Trapani e da Patrick Rotolo, un ex membro della band Zetazero con la quale ha pubblicato il disco omonimo nel 2005 per l'etichetta Blend'r Label, che gli ha permesso di aprire concerti ad artisti come Afterhours (Hai paura del buio) e Il Teatro degli Orrori con Andrea Venezia (800A records). (ANSA).