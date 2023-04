Marina Rebeka, una "Norma" con mille sfaccettature al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Marina Rebeka è Norma, la donna prisma, dalle mille sfaccettature, al Teatro Massimo di Palermo da domenica 16 aprile. Il grande soprano, applaudita in tutto il mondo, definisce Norma come "un personaggio capolavoro". "E' sacerdotessa - spiega -, è madre, amica per la sua rivale Adalgisa, è amante del proconsole romano, Pollione, ma è anche una donna che comanda, una politica, ha responsabilità di governo, ma soprattutto è una madre".

Vincenzo Bellini scrisse in meno di tre mesi il capolavoro che faceva commuovere, forse d'invidia, anche Richard Wagner, nel 1831 e oggi è certamente un punto di arrivo per tutti i grandi soprani. "Il silenzio che precede l'aria "Casta diva"- aggiunge Marina Rebeka- fa certamente tremare le vene ai polsi, tutti la conoscono, ricordano la versione della Callas, o ancor meglio di Monserrat Caballé. Ma il punto è che il soprano è scoperto, l'orchestra accenna solo all'inizio alla tonalità, poi canti da sola, tutto dipende da te. Bellini affida tutte le melodie ai cantanti, l'orchestra fa da sottofondo,e questo comporta molto controllo e molto studio".

Il soprano, nata a Riga, è cresciuta in Italia, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia e ha avuto un battesimo di carriera sorprendente, al Festival di Salisburgo, diretta da Riccardo Muti. Due anni fa ha inaugurato a Catania il Festival Bellini proprio con una splendida Norma per la regia di Davide Livermore. La Rebeka è una donna molto bella, ma quanto conta la bellezza nel teatro dell'Opera? "E' importante, ma non basta e non intendo dire che devi curare la voce, il timbro, la modulazione. Conta molto la personalità, l'empatia con il pubblico. Puoi essere brava ma se sei gelida, se non riesci a restituire le emozioni e i sentimenti, non puoi diventare una star".

Lo spettacolo per la regia di Ugo Giacomazzi e Luigi Di Ganci è prodotto con l'Arena Sferisterio di Macerata. Dal podio dirigerà l'orchestra il maestro Lorenzo Passerini. I biglietti sono già esauriti, resta forse una possibilità per la prova generale, i cui ricavi sono destinati all'AIL. Ma la "prima" è visibile sulla Web TV del Teatro Massimo. In scena fino al 23 aprile. (ANSA).