Imprese:tre anni di 'IoComproSiciliano' cassata ai Quattro Canti

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - "IoComproSiciliano", comunità di oltre 350.000 utenti che promuove e sostiene il Made in Sicily, festeggia oggi 3 anni di attività con una grande cassata siciliana di 1,4 metri di diametro, realizzata in mattinata ai Quattro Canti di Palermo, davanti a cittadini e turisti, dai maestri pasticci della pasticceria Oscar. La comunità è attiva sui social e il brand è attivo nella creazione del valore attorno al prodotto siciliano. La cassata è il dolce che "IoComproSiciliano" ha eletto come suo simbolo e che rappresenta in modo egregio l'intera Isola. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Palermo, da sempre vicino al progetto. Per l'occasione "IoComproSiciliano" è stato affiancato da alcune aziende siciliane che in modo diverso raccontano la Sicilia in italia e nel mondo con i loro prodotti. "Sono molto soddisfatto di questi tre anni di intensa attività - dice Davide Morici, fondatore e presidente - abbiamo dato voce ai territorio e ed alle imprese dei vari territori e sappiamo che esiste una Sicilia di grande valore che ha bisogno di una voce e noi continueremo ad essere quella voce". (ANSA).