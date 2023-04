(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Al via After, festival diffuso di architettura in Sicilia, uno dei 9 progetti e l'unico nell'isola, dell'avviso pubblico Festival Architettura del Ministero. Il festival curato da un team multisciplinare di ricercatori, curatori e architetti, parte da Palermo il 22 aprile e prosegue fino al 29 aprile in 10 città e borghi tra le province di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa e Catania.

Promosso ed organizzato dalla Fondazione Studio Rizoma con un team di curatori, il festival è concepito come un Grand Tour del territorio siciliano degli ultimi 100 anni.

L'evento è caratterizzato da una natura esperienziale che attraverso passeggiate urbane, visite, talk ed incontri esplorerà architetture, luoghi, paesaggi - realizzati, dimenticati o non completati - con l'obiettivo di individuare una diversa lettura capace di innescare una nuova consapevolezza su temi profondamente radicati nella storia recente della Sicilia.

Il festival percorre un itinerario denso, che partendo da Palermo si dirige verso est, toccando Gibellina ed il suo progetto utopico, i grandi poli industriali di Augusta e Gela poi Borgo Rizza, il borgo rurale abbandonato costruito in epoca fascista, e infine Catania e il suo peculiare rapporto Molte delle tappe proposte ospiteranno concerti e performance come a Palermo dove per la serata inaugurale del festival, sabato 22 aprile, è prevista un concerto con special guest a cura di Ortigia Sound System; il Teatro del Carmine, a Salemi dove va in scena lo spettacolo «Here We Are» con Claudio Collovà prodotta da Genìa Art Lab; Borgo Rizza che è il luogo di una cena collaborativa; e l'anfiteatro, del complesso fieristico Le Ciminiere di Catania, con istallazioni video, un bookshop, un assemblea di professionisti siciliani contemporanee seguita da una programmazione musicale e party finale sempre a cura di Ortigia Sound System.

Tra gli appuntamenti in programma sono previste visite in dimore private e luoghi normalmente non accessibili al pubblico: (ANSA).