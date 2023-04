I pupi di Cuticchio volano negli Usa con "L'Histoire du soldat"

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - L'Histoire du soldat, l'opera da camera di Igor Stravinskij su libretto di Charles Ramus è una nuova produzione dell'Associazione Figli d'Arte Cuticchio che debutterà al Dartmouth College nel Massachusetts (USA) il 18 aprile prossimo.

Mimmo Cuticchio, che sarà il narratore, ha creato una nuova versione dell'opera nella quale protagonisti saranno i pupi, mossi dallo stesso oprante e da Giacomo Cuticchio, Tania Giordano e Salvino Calatabiano. A guidare i sette strumentisti richiesti dalla partitura sarà Filippo Ciabatti, direttore della Darthmouth Orchestra. Pupi, scene e costumi sono stati realizzati appositamente per questo progetto.

La vicenda, ispirata a una storia popolare russa, è una variante della leggenda che narra il patto scellerato tra Faust e Mefistofele. Nel l'Histoire du soldat è il giovane soldato-violinista Joseph a cedere alle lusinghe del diavolo che gli promette indicibili ricchezze. La vita interiore del soldato prende corpo in una dimensione onirica, che indaga i meccanismi emotivi e sociologici che spingono l'uomo a cedere al richiamo dell'ambizione.

Allo spettacolo seguiranno incontri con studenti e docenti organizzati in concomitanza dei corsi "Global Traditions of Puppetry" e "Italian Fairy Tales in European Context", tenuti rispettivamente dai professori Michael Wyatt e Nancy Canepa.

La presenza della compagnia Figli d'Arte Cuticchio sarà anticipata il 16 aprile con la proiezione del film Sulle Vie dell'Inferno, presentato il 2 dicembre 2022 alla 40esima edizione del Torino Film Festival, nel quale Mimmo Cuticchio rilegge l'Inferno di Dante attraverso i pupi siciliani che ci guidano, bolgia dopo bolgia, tra le penitenze infernali. (ANSA).