Naufraghi a equipaggio Ong, 'diversi migranti dispersi'

(ANSA) - LAMPEDUSA, 09 APR - Diversi migranti sarebbe dispersi dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano.

E' quanto avrebbero riferito i sopravvissuti ai volontari della Ong Resqship che ne ha tratti in salvo 22 e recuperato i cadaveri di due persone. Ancora non è chiaro quanti siano i dispersi: alcuni parlano di una decina, altri di una ventina.

L'equipaggio della nave Nadir - che si trova a Lampedusa - ha comunicato l'informazione alle autorità e la polizia sta sentendo sia i membri della ong sia i sopravvissuti, per ricostrire l'accaduto. Il barchino sul quale viaggiava il gruppo è affondato. Il soccorso è avvenuto in acque sar maltesi.

