Pallanuoto: Pro Recco a valanga, Telimar battuto 16-4

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Sconfitta pesante per il Telimar che alla piscina Antonio Ferro di Punta Sant'Anna a Genova è stato battuto per 16-4 dalla corazzata Pro Recco. Troppo netto il divario fra i padroni di casa, in grado di gestire le forze con un massiccio turn over dopo l'impegno in Champions di mercoledì, e i siciliani arrivati in Liguria con soli 12 uomini.

Per effetto della vittoria in casa di Trieste contro il Quinto, i palermitani dovranno aspettare ancora per conquistare l'accesso ai playoff scudetto. L'obiettivo potrebbe arrivare sabato prossimo in casa battendo alla piscina olimpica comunale di viale del Fante la Distretti Ecologici Nuoto Roma.

A trascinare Pro Recco alla vittoria le triplette di Giacomo Cannella e Matteo Aicardi. In evidenza per il Telimar Max Irving autore anche lui di tre reti. (ANSA).